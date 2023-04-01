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Rapid Recap: Evaluating Huskers at midway point of spring ball

Zack Carpenter & Steve Marik
Inside Nebraska Staff

The Huskers have concluded seven practices, and they wrapped up their first live scrimmage of the spring season on Saturday.

Inside Nebraska publisher Zack Carpenter and staff writer Steve Marik evaluate the Huskers at the midway point of spring ball.

Watch their breakdown in the video above and on the Inside Nebraska YouTube channel. You can also listen to their analysis on Apple Podcasts and Spotify.

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