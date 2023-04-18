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{{ timeAgo('2023-04-18 12:37:29 -0500') }} football Edit

Rapid Recap: Analyzing Nebraska QBs, OL following latest spring practice

Greg Smith & Steve Marik
Inside Nebraska Staff

Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik provide the latest updates on the Huskers' quarterbacks and offensive line following the team's 13th spring practice.

Watch their analysis in the video above, and subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel for more analysis, practice highlights, press conference videos and exclusive interviews. Listen to their breakdown on Apple Podcasts or Spotify.

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