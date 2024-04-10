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Not content with how 2023 ended, Isaac Gifford continues to push teammates
Steve Marik
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InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
Isaac Gifford was all over the field last season while playing defensive coordinator Tony White’s versatile rover position.The 6-foot-1, 205-pound hybrid safety/linebacker recorded a team-high 86 t...
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