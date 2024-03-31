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Nebraska BSB: Huskers pull off dramatic win to sweep Northwestern
Jonah Waits • Inside Nebraska
Contributing Writer
They did it!With an impressive start to the season and a nine-game win streak on the line, Nebraska baseball edged out Northwestern, 8-7, in 10 innings on Sunday to extend its win streak to 10 game...
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