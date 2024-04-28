PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Nebraska BSB: Huskers fall in finale but secure series win over Iowa
Jonah Waits • Inside Nebraska
Contributing Writer
Nebraska baseball had already secured the series win over rival school Iowa coming into Game 3 on Sunday.What the Huskers hadn’t done, however, was complete the sweep. They were given that chance j...
You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.
-
Members-only forums
-
Predict prospect commits with FanFutureCast
-
Exclusive highlights and interviews
-
Exclusive coverage of Rivals Camp Series
-
Breaking recruiting news
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMjEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL25lYnJhc2thLnJpdmFscy5j
b20vbmV3cy9uZWJyYXNrYS1ic2ItaHVza2Vycy1mYWxsLWluLWZpbmFsZS1i
dXQtc2VjdXJlLXNlcmllcy13aW4tb3Zlci1pb3dhIgogIH0pOwogIChmdW5j
dGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgi
c2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUo
InNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcg
dGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBo
YXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55
aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNl
cnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0
PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNv
bS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRm5lYnJhc2th
LnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJGbmVicmFza2EtYnNiLWh1c2tlcnMtZmFs
bC1pbi1maW5hbGUtYnV0LXNlY3VyZS1zZXJpZXMtd2luLW92ZXItaW93YSZj
NT0yMDIyNzMzMTIxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj
cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==