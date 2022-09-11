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Nebraska alumni, administration, former players react to Scott Frost firing

Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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After a dismal 45-42 loss to Sun Belt conference foe Georgia Southern on Saturday night, Huskers athletic director Trev Alberts announced the firing of head coach Scott Frost effectively immediately after an early Sunday morning meeting with the former Nebraska quarterback.

Frost never found a footing with his former team, struggling to a 16-31 record including 10 straight losses in one-score games. Mickey Joseph will step in to serve as interim head coach, becoming the first Black head coach in Nebraska history.

Frost's firing triggered many reactions from current and former players, alumni and even some administration.

That includes the current President of the University System, Ted Carter, who issued a statement in a series of tweets soon after the announcement.

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Reaction to Scott Frost firing

Current UNL Chancellor Ronnie Green siding with his athletic director

Former Nebraska defensive lineman Ndamukong Suh wants to help out his former school

Current Nebraska running back Ajay Allen

Former Nebraska cornerback Fabian Washington and his input on the decision.

Former Nebraska QB Eric Crouch

Former Nebraska corner Josh Mitchell agreeing with Albert's choice

Former pipeline player Rob Zatechka

Current Nebraska tight end Chancellor Brewington

Running back Anthony Grant

Former Blackshirt Zach Potter

Former Nebraska linebacker Scott Shanle

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