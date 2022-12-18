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Jaylen Lloyd and Rahmir Stewart: A closer look at Nebraska's 2023 commits

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
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Former Nebraska star Jay Foreman joins Inside Nebraska staff writer Steve Marik to break down Jaylen Lloyd and Rahmir Stewart, two Class of 2023 recruits who committed to Nebraska on Saturday.

Both Lloyd and Stewart are three-star prospects. Lloyd is an in-state product who started his high school career at Omaha Central before finishing it at Omaha Westside. An excellent athlete, Lloyd plans to compete in both football and track in Lincoln.

Stewart is a safety from powerhouse Imhotep Institute Charter High School in Philadelphia with an impressive offer list.

Watch Jay and Steve break down Lloyd and Stewart in the video above, and check out all of our video content for free on the Inside Nebraska YouTube channel. Subscribe to the Inside Nebraska site for just $9.95/month!

Game film highlights courtesy of Hudl

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