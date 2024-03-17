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Huskers on NCAA tilt with A&M: "We’re not playing the athletic director"
Steve Marik
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InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
You can’t make this stuff up, can you?As Husker fans everywhere waited for Nebraska’s name to pop on their Selection Sunday screens for the first time in 10 years, questions about who, what, where ...
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