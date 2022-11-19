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GAME THREAD: Nebraska-Wisconsin

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

It's a nice, cool day at Memorial Stadium with a temperature of 28 degrees and a wind chill set to make it feel like 16 degrees come kickoff time.

Nebraska (3-7, 2-5 Big Ten) squares off with Wisconsin (5-5, 3-4) at 11 a.m. today. The game is available on ESPN. Follow THIS LINK for other ways to watch, stream or listen to the game.

And follow our game thread below to join the discussion as the Huskers look to snap a four-game losing streak this season and an eight-game losing streak to the Badgers that dates back to 2012:

JOIN US ON THE INSIDER'S BOARD TO DISCUSS NEBRASKA-WISCONSIN

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