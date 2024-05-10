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Checking in on Nebraska RB commit Conor Booth
Steve Marik
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InsideNebraska
Staff Writer
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.
Nebraska's 2025 class is seven members strong right now. Among the seven, four hail from within the state.Conor Booth is one of the native Nebraskans who will be suiting up for the Huskers in the 2...
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