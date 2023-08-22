News More News
ago football Edit

Blackshirt Breakdown: Huskers WR commit Isaiah McMorris

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker linebacker Jay Foreman break down the film of 2024 receiver commit Isaiah McMorris and discuss how the in-state recruit from Bellevue West High School fits into Matt Rhule’s program.

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Discuss Isaiah McMorris with other Nebraska fans on the Insider's Board.

Related Content: Fall Camp Coverage

>>> Fall Camp HQ: All of Inside Nebraska's coverage of the Huskers

>>> Not a member of Inside Nebraska? Join now at $99.95/year or $9.95/month to read all of our exclusive coverage from fall camp and the 2023 season

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}