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Blackshirt Breakdown: Huskers LB commit Vincent Shavers

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Inside Nebraska's Steve Marik and former Husker linebacker Jay Foreman break down the film of 2024 linebacker commit Vincent Shavers and discuss how the recruit from Miami fits into Matt Rhule’s program.

Watch their in-depth analysis in the video above, and head to the Inside Nebraska YouTube channel for all of our Blackshirt Breakdown episodes. All episodes are also available on Apple Podcasts and Spotify.

Discuss Vincent Shavers with other Nebraska fans on the Insider's Board.

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