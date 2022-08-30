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What We Learned: John Cook's Tuesday Press Conference

John Cook spoke with media Tuesday about facing a former player and what his team needs to improve on.
John Cook spoke with media Tuesday about facing a former player and what his team needs to improve on. (Greg Smith/Inside Nebraska)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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