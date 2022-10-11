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What We Learned: John Cook Praises NU for flexibility after long road trip

John Cook talked to media Tuesday at Memorial Stadium as he fought a cold.
John Cook talked to media Tuesday at Memorial Stadium as he fought a cold. (Greg Smith)
Geoff Exstrom • InsideNebraska
Staff Writer
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