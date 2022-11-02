News More News
{{ timeAgo('2022-11-02 07:36:19 -0500') }} football Edit

What Arnold Barnes' commitment means for Nebraska

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

Nebraska's recruiting class got better on Tuesday.

Louisiana three-star running back Arnold Barnes joined the 2023 recruiting class. Senior recruiting analyst Greg Smith and staff writer Steve Marik broke down the news from Memorial Stadium.

Subscribe to the Inside Nebraska YouTube channel for more recruiting, football and volleyball coverage.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}