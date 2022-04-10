 HuskerOnline VIDEO: Sunday Quarterback - 2022 Red-White Spring Game
News More News
{{ timeAgo('2022-04-10 19:40:22 -0500') }} football Edit

VIDEO: Sunday Quarterback - 2022 Red-White Spring Game

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

HuskerOnline breaks down what we saw in Saturday's 2022 Red-White Spring game.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}