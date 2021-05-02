 HuskerOnline Sunday Quarterback - 2021 Red-White Spring Game
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Sunday Quarterback - 2021 Red-White Spring Game

Gregg Peterson • HuskerOnline
Video Producer
@GreggPeterson2

The Nebraska Football Team capped off the spring with an entertaining performance in the annul Red-White Spring Game for the fans inside Memorial Stadium. KETV7 Sports Director Andy Kendeigh and HuskerOnline Publisher Sean Callahan break it all down.

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