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Stalk Up, Stalk Down: Accountability and snaps earned, fundamental defense

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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In Stalk Up, Stalk Down we take a look at the players, coaches, personnel and other situations that are on the rise and the ones that are falling for the Cornhuskers after the weekend.

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