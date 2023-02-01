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{{ timeAgo('2023-02-01 09:02:00 -0600') }} football Edit

Signing Day interview with Texas linebacker signee Dylan Rogers

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Get to know a little more about Nebraska signee Dylan Rogers. The Texas native gave me his thoughts on the new coaching staff, the recruiting efforts icy Matt Rhule in Texas and more more.

Watch the interview in the video above, and check out all of our video content for free on the Inside Nebraska YouTube channel.

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