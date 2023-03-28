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Sights & Sounds: Practice highlights, interviews with Matt Rhule, Jeff Sims

Ajay Allen going through drills at Nebraska's spring football practice.
Ajay Allen going through drills at Nebraska's spring football practice. ((Greg Smith/Inside Nebraska))
Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its second open practice of the spring on Thursday, and the media got an opportunity to observe offensive, defensive and special teams drills.

Check out our sights and sounds from the practice, plus interviews with Matt Rhule and a handful of Husker offensive players in the videos below. Subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube page for more digital content just like this throughout spring ball.

Sights & Sounds: Tuesday football practice (03.28.23)

Matt Rhule

Rahmir Johnson

Turner Corcoran

Jeff Sims

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