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{{ timeAgo('2022-11-05 14:54:29 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Nebraska-Minnesota postgame

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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LINCOLN, Neb. – The Huskers lost another tough game on Saturday.

The team dropped a Big Ten West matchup 20-13 against Minnesota. Check out the postgame press conference videos here:

Mickey Joseph

Ty Robinson

Caleb Tannor

Anthony Grant

Marcus Washington

Broc Bando

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