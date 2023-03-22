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Sights & Sounds: Nebraska Football Pro Day 2023

Garrett Nelson was one of several Huskers at Pro Day, working out after not receiving an NFL combine invite
Garrett Nelson was one of several Huskers at Pro Day, working out after not receiving an NFL combine invite (AP Photos)
Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its 2023 NFL Pro Day on Wednesday.

Several potential NFL-bound Huskers met with media and recapped the event.

Hear from the players in the videos below and on the Inside Nebraska YouTube page.

Sights & Sounds Video

Garrett Nelson

Trey Palmer

Travis Vokolek

Chancellor Brewington

Caleb Tannor

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