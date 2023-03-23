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Sights & Sounds: Huskers hold first open spring practice

Arik Gilbert going through drills during Nebraska's spring practice.
Arik Gilbert going through drills during Nebraska's spring practice. ((Greg Smith/Inside Nebraska))
Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska held its first open practice of the spring on Thursday, and the media got an opportunity to observe offensive, defensive and special teams drills.

Check out our sights and sounds from the practice, plus interviews with coordinators Marcus Satterfield and Tony White in the videos below. Subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube page for more digital content just like this throughout spring ball.

Sights & Sounds: Huskers hold open practice

Offensive Coordinator Marcus Satterfield

Defensive Coordinator Tony White

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