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Sights & Sounds: Interviews from Huskers' 17th fall camp practice

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Nebraska football held its 17th practice of fall camp on Friday morning. Afterwards, several Husker defensive players and coaches were made available to media, including defensive coordinator Tony White and defensive backs Quinton Newsome, Omar Brown, and DeShon Singleton.

Watch Inside Nebraska's video highlights above and on our YouTube channel.

Watch post-practice press conference videos below as White, Newsome, Brown, and Singleton all spoke to media.

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Tony White

Quinton Newsome

Omar Brown

DeShon Singleton

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