News More News
{{ timeAgo('2023-04-13 11:19:13 -0500') }} football Edit

Sights & Sounds: Huskers wrap 11th practice ahead of Saturday scrimmage

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Check out press conference interviews as Tony White, Rob Dvoracek and a few Husker players – defensive linemen Elijah Jeudy, AJ Rollins and Stephon Wynn Jr. and OL Nouredin Nouili – met with reporters inside Memorial Stadium on Thursday morning.

Tony White

Rob Dvoracek

Nouredin Nouili

Elijah Jeudy

AJ Rollins

Stephon Wynn Jr.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}