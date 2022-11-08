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{{ timeAgo('2022-11-08 12:22:25 -0600') }} football Edit

Sights & Sounds: Huskers preview battle with No. 3 Michigan

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
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Nebraska and Michigan are set for a 3:30 p.m. ET kickoff Saturday in Ann Arbor, and the Huskers (3-6, 2-4 Big Ten) are heavy underdogs against the unbeaten and No. 3-ranked Wolverines (9-0, 6-0).

Watch the press conference videos below as Mickey Joseph and a handful of players discussed the upcoming matchup on Tuesday:

Mickey Joseph

Marques Buford

Ethan Piper

Travis Vokolek

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