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Sights & Sounds: Huskers complete 13th spring practice

Jansen Coburn • InsideNebraska
Staff Writer

Watch the press conference videos below as Marcus Satterfield, Donovan Raiola and a host of Huskers met with the media on Tuesday morning.

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Marcus Satterfield

Donovan Raiola

Corey Collier Jr.

Ben Scott

Teddy Prochazka

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