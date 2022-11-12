News More News
{{ timeAgo('2022-11-12 18:30:44 -0600') }} football Edit

Sights & Sounds: Hear from Mickey Joseph, Huskers after loss to Michigan

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.
Related
Related
{{ link.display_text }} |

ANN ARBOR, Mich. – Mickey Joseph and the Huskers traveled to Ann Arbor as 30.5-point underdogs and left town with a loss to Michigan on Saturday.

Hear from Joseph and Huskers players as they react to the loss:

Mickey Joseph

Logan Smothers

Ernest Hausmann

Colton Feist

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}