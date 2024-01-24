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Rivals Rankings Podcast: Thoughts on the final 2024 update

Staff
Rivals.com

Our national analyst team of Adam Friedman, John Garcia Jr., Adam Gorney and Greg Smith give their thoughts on our final rankings update for the 2024 class.

FINAL 2024 RANKINGS: Pro-style QB | Dual-threat QB | RB | All-Purpose Back | WR | TE | OT | OG | C

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RIVALS RANKINGS WEEK

Sunday: Who should be No. 1 in the 2024 Rivals250?

Monday: Five-Star Countdown | Meet the new five-stars

Tuesday: Rivals250 released | Biggest movers | Gorney's thoughts

Wednesday: Offensive position rankings released | QB breakdown | RB breakdown | WR/TE breakdown | OL breakdown | Podcast

Thursday: Defensive position rankings released | DL | LB | DB | ATH

Friday: State rankings released

Saturday: Final thoughts on the 2024 Rivals250

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