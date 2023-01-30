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Recruiting Blitz podcast: Huskers go 5-for-5, fullback recruiting and more

Staff
Staff

Welcome back to Inside Nebraska’s recruiting podcast, Recruiting Blitz!

Join us each week as senior recruiting analyst Greg Smith and digital producer/staff writer Jansen Coburn talk the latest developing stories in Nebraska football recruiting.

There was a lot to dive into this episode. The duo talked Matt Rhule and his staff going 5-for-5 after landing Sua Lefotu. There is also fullback talk! Nebraska got a fullback transfer. Dylan Raiola was visited by all 9 Husker assistant coaches. Nebraska also got a visit from 2025 quarterback Stone Saunders, and much more.

Check out the full video podcast the video above or by heading to the Inside Nebraska YouTube page. The podcast is also available in audio form on the Inside Nebraska Podcast at Apple Podcasts and on Spotify.

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