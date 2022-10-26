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Rapid Recap: What we've learned during Illinois week

Staff
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It’s Illinois week and senior recruiting analyst Greg Smith and staff writer Steve Marik break down what they’ve learned from the first two days of press conferences this week.

The pair broke down the Huskers’ chances of springing the upset this weekend, Mickey Joseph’s desire for the team to be more physical and more.

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