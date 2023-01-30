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Rapid Recap: What we learned in Knighton and Foley press conferences

Staff
Inside Nebraska
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We met Nebraska's offensive and defensive coordinators on Friday.

Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik gave their rapid recap of what was said during Monday's press conference for Terrance Knighton and Ed Foley.

The duo discussed what stood out about what was said, the staff being on the same page, Foley's travels around the state and more.

Watch their recap in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Their recap will also soon be available in audio form on the Inside Nebraska Podcast on Apple Podcasts and on Spotify.

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