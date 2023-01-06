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Rapid Recap: What we learned in coordinators introductory press conferences

Staff
Inside Nebraska
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We met Nebraska's offensive and defensive coordinators on Friday.

Inside Nebraska's Greg Smith, Steve Marik and Geoff Exstrom gave their rapid recap of what was said during Friday's press conference for Marcus Satterfield and Tony White.

The trio discussed what stood out about what was said, the fullback making a return, the 3-3-5 defense and more.

Watch their recap in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Their recap will also soon be available in audio form on the Inside Nebraska Podcast on Apple Podcasts and on Spotify.

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