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Rapid Recap: Jeff Sims or Heinrich Haarberg? Latest on Husker QB situation

Zack Carpenter and Greg Smith
Inside Nebraska

Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith recap Tuesday's Nebraska football press conference which featured coordinators Tony White and Marcus Satterfield. They give their assessment on the QB job as Jeff Sims and Heinrich Haarberg split reps, then they take a look at the next steps for the defense, positional/role changes and the rise of defensive linemen Nash Hutmacher.

Watch their analysis in the video above and on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen to their breakdown on the Apple Podcasts and Spotify links below.

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