News More News
{{ timeAgo('2023-03-30 12:32:22 -0500') }} football Edit

Rapid Recap: Analysis of Nebraska defensive coach, player pressers

Staff
Inside Nebraska

Publisher Zack Carpenter and staff writers Greg Smith and Steve Marik provide their analysis after Thursday's defensive press conferences with assistant coaches Terrance Knighton & Evan Cooper, and players Omar Brown, Malcolm Hartzog and MJ Sherman.

Watch their breakdown in the video above from a beautiful day at Memorial Stadium, and subscribe for free to the Inside Nebraska YouTube channel. You can also listen to their analysis on Apple Podcasts or Spotify.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}