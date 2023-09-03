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Opening betting lines set for Nebraska-Colorado

Deion Sanders
Deion Sanders (Nigel Amstock/CU Sports Report)
Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He previously covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.

Do you believe now? Apparently, the oddsmakers do. The opening betting lines for Week 2 in college football were released on Sunday afternoon, and it shows a belief in Deion Sanders and Colorado as the Buffaloes open up as a five-point favorite over Nebraska football and Matt Rhule.

The over/under point total has been set at 65.5 following the Huskers having put up just 10 points on Thursday night and the Buffs putting up 45 points on Saturday.

The Huskers will be an underdog for the second week in a row this season after falling to Minnesota, 13-10, after heading to Minneapolis as a 7.5-point underdog.

The Buffs, meanwhile, shocked the country with their 45-42 upset win over No. 17 TCU on Saturday after Sanders' crew entered as a 21-point underdog.

Discuss the opening betting lines and more on the upcoming Nebraska-Colorado matchup on our Insider's Board

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>>> Nebraska-Minnesota HQ

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