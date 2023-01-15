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Omaha North 2025 DL Tyson Terry updates recruitment

Greg Smith • InsideNebraska
Senior Recruiting Analyst
@GregSmithRivals
Greg is the senior football recruiting analyst at Inside Nebraska. He's been covering Nebraska football since 2013 and also covered everything from championship boxing events to the hoops Final Four.

Inside Nebraska was at the Warren Academy Showcase on Sunday morning where over 100 prospects put their abilities on display. One of the players at the event was Omaha North 2025 defensive lineman Tyson Terry.

Terry did not participate because he's in the middle of wrestling season. I did catch up with him about how wrestling is going right now, which schools he is hearing from and his relationship with Nebraska.

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