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NU 3rd Junior Day tweets

HOL staff
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HOL will be compiling the twitter reaction from Nebraska's 3rd Junior Day attendees.

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