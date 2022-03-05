NU 3rd Junior Day tweets
HOL staff
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HOL will be compiling the twitter reaction from Nebraska's 3rd Junior Day attendees.
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