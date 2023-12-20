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NSD 2023: Interview with Nebraska coach Matt Rhule

Adam Gorney and Dave Berry
Rivals.com

Nebraska head coach Matt Rhule joins the Rivals National Signing Day Studio Show to discuss the massive flip of No. 1 QB Dylan Raiola and the Huskers' 2024 recruiting class.

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