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Nebraska uses four bonus-point wins to dispatch No. 6 Northwestern
Geoff Exstrom
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InsideNebraska
Staff Writer
The Nebraska wrestling team capped off an impressive weekend, leveraging four bonus-point wins to upset No. 6 Northwestern, 22-15, Sunday afternoon at the Devaney Center. With nine of its 10 wrestl...
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