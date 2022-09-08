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Nebraska Recruiting Visitor List: Georgia Southern

Zack Carpenter • InsideNebraska
Publisher
@Zack_Carp
Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
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Inside Nebraska has learned the recruiting visitor list for this weekend as the Huskers host Georgia Southern.

It is once again highlighted by Nebraska's No. 1 target in the Class of 2023, its top two peer recruiting leaders and in-state prospect committed to a local rival.

Head to our Insider's Board for the full list and updates on who will be coming to town for the Huskers' second fall recruiting weekend.

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