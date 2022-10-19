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football
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Nebraska mid-season snap counts and grades
Zack Carpenter
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InsideNebraska
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Zack Carpenter is the publisher of Inside Nebraska. He has covered recruiting and the team beat for Ohio State, Clemson, South Carolina and recruiting at the national level for three years.
We are just a bit past the midway point of the season as the Huskers sit at 3-4 overall and 2-2 in the Big Ten through seven games, and it has been an up-and-down campaign on both sides of the ball...
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