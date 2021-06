Nebraska Football Recruiting: Get caught up on a busy weekend

The chaos of June, the busiest recruiting month, continues and so does HuskerOnline's coverage. During the weekend of June 11, Nebraska football hosted six official visitors, private workouts, a 7-on-7 camp and Husker basketball hosted an official visit, too. Frost and his staff also added a big-time defensive back from the transfer portal. Here is everything you might have missed from a busy weekend of Nebraska recruiting.

Football official visits

The transfer and the new commit

7-on-7 camp coverage:

Friday's Private Workouts

Nebraska basketball official/unofficial visits

Nebraska basketball hosted Jasen Green on his official visit and four-star power forward Gus Yaldan on an unofficial visit. HuskerOnline's Robin Washut has all of the coverage. Nebraska basketball June visitor preview: week 2

With coaches allowed to contact 2023 prospects, here are the prospects the Huskers will be contacting first: Priority Nebraska basketball targets emerge at start of 2023 contact period

Next weekend - June 18: