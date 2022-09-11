After a dismal 45-42 loss to Sun Belt conference foe Georgia Southern on Saturday night, Huskers athletic director
Trev Alberts announced the firing of head coach effectively immediately after an early Sunday morning meeting with the former Nebraska quarterback. Scott Frost
Frost never found a footing with his former team, struggling to a 16-31 record including 10 straight losses in one-score games.
Mickey Joseph will step in to serve as interim head coach, becoming the first Black head coach in Nebraska history.
Frost's firing triggered many reactions from current and former players, alumni and even some administration.
That includes the current President of the University System, Ted Carter, who issued a statement in a series of tweets soon after the announcement.
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Current UNL Chancellor Ronnie Green siding with his athletic director
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Former Nebraska defensive lineman Ndamukong Suh wants to help out his former school
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Current Nebraska running back Ajay Allen
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Former Nebraska cornerback Fabian Washington and his input on the decision.
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Former Nebraska QB Eric Crouch
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Former Nebraska corner Josh Mitchell agreeing with Albert's choice
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Former pipeline player Rob Zatechka
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Current Nebraska tight end Chancellor Brewington
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Running back Anthony Grant
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Former Blackshirt Zach Potter
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Former Nebraska linebacker Scott Shanle
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