Tune into the live Rivals hourlong National Signing Day Show, starting at 8 p.m. ET. Jason Fitz, Adam Gorney and an impressive guest list will wrap up the day with analysis and interviews from a very busy National Signing Day. *****

BREAKING: Miami gets the rare double flip, signing five-star DL Armondo Blount away from Florida State

In four seasons, the elite pass rusher had nearly 50 sacks & helps solidify a top four class for Miami

One of the top uncommitted pass rusher recruits coming into the day has found a home. Solomon Williams, the blue-chipper out of Tampa (Fla.) Carrollwood Day School, announced a verbal commitment with intent to sign with Mike Elko and Texas A&M on Wednesday afternoon. Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

Rivals250 RB Anthony Carrie announces for Georgia Tech over Texas A&M. He told @Rivals the final call came during a mid-term test on Monday.

Persistence, in-home and campus visits, NFL statistics, learning under a future top draft pick, and the desire to play against the best: How Georgia pulled off the flip of 5-star safety KJ Bolden

@RyanYoungRivals catches up with @ryan_pellum

Four-star WR Ryan Pellum from Long Beach (Calif.) Millikan has flipped his commitment from USC to Oregon.

The Ducks were also of high interest to Pellum but this one was a surprise.

Rivals recruiting analyst Adam Friedman interviews four-star DE Amaris Williams about his decision to choose Auburn over Florida and Ohio State. Williams is ranked No. 65 overall in the 2024. He announced his decision live on Rivals on Wednesday. *****

Rivals250 defensive lineman Ernest Willor's recruitment wasn't conventional but the Towson (Md.) Concordia Prep ended up finding a home at Wisconsin. Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE. *****

#Tribe24 has officially added the No. 3 running back in America

Welcome to the #NoleFamily, @Kam_Davis24!

Riley lives just miles from Alabama's campus and the Crimson Tide came on strong toward the end

Content Loading

VIDEO: #Rivals250 RB Kevin Riley flips his commitment from Miami to #Alabama #RollTide

Four-star DE Amaris Williams flips from Florida to Auburn on signing day live on @Rivals

Four-star defensive end Amaris Williams out of Clinton, N.C., made his announcement live on Rivals. Williams is ranked as the No. 65 player in the country. His finalists were Auburn, Florida and Ohio State. He flipped from Florida to Auburn on Rivals. Watch the announcement below:

For the bulk of 2023, Adarius Hayes was open and public about the program he wanted to play his college ball for -- Florida. But at the tail-end of the recruiting process, including for the last weekend of the open period when he was in Coral Gables for an official visit, Miami became a much larger part of the conversation surrounding the blue-chip linebacker out of Largo (Fla.) High School. On Wednesday afternoon, Hayes followed up the chatter with an announcement for The U over UF, committing to Mario Cristobal's program after being pledged to Billy Napier's for nearly 11 months. Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

🚨 EXCLUSIVE VIDEO 🚨

New #Alabama commit Aeryn Hampton talks about his decision to flip on #NSD #RollTide

Alabama dipped into the Lone Star State on National Signing Day and flipped four-star ATH Aeryn Hampton from his longtime commitment to Texas. Rivals recruiting analyst Sean Williams has more HERE. *****

Three programs seemingly jockeyed for position with KJ Bolden ahead of his verbal commitment on Aug. 5. Those same three, Georgia, Auburn and Florida State, were again in the running to officially win the recruitment on National Signing Day. This time around, Bolden elected to stay home and play for Kirby Smart and the Georgia Bulldogs. Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

Eddrick Houston sticking with Ohio State

WATCH the KJ Bolden announcement here:

5-star WR Ryan Wingo to Texas. Huge addition for the #Longhorns.

Five-star WR Ryan Wingo is signing with Texas.

Drama free on signing day from Wingo and fellow five-star Jeremiah Smith.

Five-star drama could still come though.

Jeremiah Smith did what he always said he would. The top prospect in the class of 2024, committed to Ohio State for more than a calendar year, stuck with the Buckeye commitment with plans to make things official Wednesday afternoon at Hollywood (Fla.) Chaminade-Madonna Prep. Despite all-in overtures from in-state programs Miami, Florida State and Florida, the five-star talent followed through with his longstanding commitment to Ryan Day's program. After all, assistant coach and wide receiver ace Brian Hartline is still on staff, something that would have to have changed to lead to a commitment change. Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

JJ Smith is a superstar in the making.

Rivals250 defensive back Braydon Lee had been committed to South Carolina since the spring but he decided to sign with the hometown Maryland Terps instead. The Springdale (Md.) Flowers star took an official visit to Maryland this month and head coach Mike Locksley was able to pull off another signing day win. Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE. *****

The third of Georgia's running back signees just so happens to be one of the best all-around backs in the country.

Nate Frazier is officially a Bulldog.

Here come the Cornhuskers. One of the most active programs down the stretch of the 2024 recruiting cycle, Nebraska secured another verbal commitment during National Signing Day on Wednesday afternoon. This time it was from Miami (Fla.) Gulliver Prep defensive back Amare Sanders, who picked NU over local Miami, Louisville, Virginia and Duke during his school's signing day ceremony. Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

Four-star defensive end Steve Mboumoua emerged as a high-end prospect during the summer after a series of impressive performances at college camps. From then on, the Montreal native pretty much had his pick of college destinations. On Wednesday, he chose Alabama. Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE. *****

Four-star QB Mabrey Mettauer is locked in for the #Badgers. The #Rivals250 prospect committed to #Wisconsin roughly one year ago.

Expectations are sky high for the Texas signal caller.

Four ⭐️ DB Jaylen Mbakwe officially signs with the Crimson Tide 🐘

Mbakwe is one of the more impressive kids you'll run across.

- Great Recruiter
- Team Guy
- Winner #Alabama is getting a good one ☝️

Four-star defensive end Lugard Edokpayi's recruitment started slowly but it ended with his commitment to Michigan. The former Temple commit out of Forestville (Md.) Bishop McNamara chose the Wolverines over Maryland, Rutgers, and Minnesota. Edokpayi was in Ann Arbor for an official visit last week. Rivals national analyst Adam Friedman has more HERE. *****

UCLA added a quarterback to its 2024 class with a commitment from Henry Hasselbeck, the son of long time NFL quarterback Matt Hasselbeck. The former Michigan State commit out of Westwood (Mass.) Xaverian Brothers took official visits to UCLA and Boston College this month but ultimately decided to sign with the Bruins. More from Rivals national analyst Adam Friedman HERE. *****

👍

Ann Arbor, I'm home! @CoachKCampbell @Coach_SMoore #GoBlue  #Born2Play4Michigan

Dan Lanning has pulled another big flip. In a signing day surprise, four-star wide receiver Jeremiah McClellan flipped from Ohio State to Oregon. The St. Louis native committed to the Buckeyes back in August over Oregon and Missouri. Rivals recruiting analyst Greg Smith has more HERE. *****

Zachary (LA) TE TreyDez Green has officially made it in for LSU. The 6-foot-7, 230-pound tight end is ranked as the No.1 TE in the country and No.46 player overall. Green is a freakishly good athlete.

Top 25 OL recruit Elyjah Thurmon comes off the board to Clemson

What a quote from @OwenWafle: "I already don't like OL. Call me 'Waffle' you're not gonna pancake me but I'll put you on your back."

Top target for Luke Fickell and company from Day 1. Four-star Darrion Dupree is in. Perfect fit for the #Badgers offense. #Wisconsin had to fight off Alabama, among others, down the stretch

All but four of #USC's 21 commits have now officially signed with the Trojans.

We've been updating it all on our USC National Signing Day Live Tracker, where you can follow along with all developments.

"I just felt that I could be a part of something special, that's bigger than myself."

Dylan Raiola joined the #Huskers' National Signing Day live show to talk ball and more, including his hobby of cutting hair.

More of what the 5-star QB had to say

Leader. Powerful. Dynamic.

Welcome to the Gold Standard, @iamdavidstoneJr 🧬

#Sooners next big-name WR?

Kyngston Viliamu-Asa signing announcement

SEC quarterbacks, beware.

Defensive lineman Joseph Jonah-Ajonye is officially a Bulldog.

Signee No. 11 - Peyton Woodyard #RollTide

Via @AlabamaFTBL

BREAKING: Maryland just picked up a commitment from @gcfootball DB Judah Jenkins.

He breaks down his decision here:

BREAKING: Four-star WR Keenan Jackson has committed to N.C. State.

Jackson caught 102 passes for 1,704 yards and hauled in 19 touchdown passes this season

He decommitted from North Carolina last night.

He breaks down his decision here:

Another one! #Rivals100 safety Peyton Woodyard inks w/ the Crimson Tide 🐘

Woodyard will come in mentally & in some regards physically ready to contribute to the #Alabama secondary.

High- IQ ✅
Good Instincts ✅
Playmaking Ability ✅

🔗: #RollTide

Inside Linebacker Chris Cole is a Bulldog.

The first one of the day is the biggest one of the day

Time to go to work! @mike1matthews #RockyTop24 🍊

As of now, Ryan Wingo has not signed with Texas.

👏👏👏👏👏 Here we goooooooo!!!!! #WreckEm

Signed - Julian Sayin #RollTide

Via @AlabamaFTBL

Back to back 5-star signees for Georgia, as Ellis Robinson makes it official. Dude is scary good at cornerback. Don't be shocked if you see him on the field next year.

FIVE-STAR linebacker Justin Williams is officially a Georgia Bulldog.

The List:

And already practicing with UGA...

Air Noland – After amassing over 10k yards passing in his prep career and his city giving him his own day, Air Noland looks to descend upon Columbus and bring his aerial prowess north to continue in a long line of Buckeye passers who rewrote the record books. Welcome to THE…

Aaron Scott Jr. – The Best in America just got better because the best in Ohio stay in Ohio.  This guy has a rare blend of length and athleticism that will have BIG 10 wide receivers in knots for the next few years.  Welcome to THE Brotherhood Aaron.
    #2THE4THE

If you had told me two weeks ago that Georgia would lose Dylan Raiola and possibly sign KJ Bolden, I'd have asked if you were out of your ever lovin Buford skull...

Defensive End Justin Greene is a Bulldog.

Debron Gatling, state champion on the outside from Milton (Ga.) High School, announced a verbal commitment to the University of South Carolina as part of his school's National Signing Day ceremony on Wednesday morning. Rivals national recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE. *****

Signee No. 3 - Zabien Brown #RollTide

Via @AlabamaFTBL

I'm a Auburn 🐅

Signee No. 5

Who else monitors ⭐️⃣'s sleep schedules?!

That's why @adamgorney is the best in the biz!

This is MAJOR. #Alabama officially has #Rivals100 CB Zabien Brown on board.

Brown was a huge land for #Bama beating out both USC & Ohio State to land the talented DB.

Brown has a unique blend of size, speed & discipline.

🔗: #RollTide

✔️ SIGNED: Carter Nelson (@Carter83854638)

Another BIG one is N: The state's No. 1-ranked player and No. 2 TE in America gives Nebraska 3⃣ players ranked in the Top 75 in this year's class.

And they're all on the offensive side of the ball #Huskers

🔗

No games from five-star Zaquan Patterson as he signs with Miami

No drama for 5-star Dylan Stewart. The elite DE out of Washington DC signs with South Carolina

Congrats to Benedict!

Story on @benedict_umeh from earlier this year:

Imagine an elite prospect taking his official visits, nearing the end the recruiting process, telling a coaching staff he's been diagnosed with Hodgkin's lymphoma and he wants to commit to their school.

This…

It's OFFICIAL 🖊️!! GBR🌽🎈🎈🎈

✔️ SIGNED: Grant Brix (@grant_brix)

Nebraska's top-ranked OL in the class – the No. 75 overall player, No. 6 OT and No. 1 player in the state of Iowa – is set to begin his career with the #Huskers

🔗

👏 #Tribe24

Never a doubt. Welcome to the #NoleFamily, @cl3slimee