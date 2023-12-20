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National Signing Day Live: All the news, analysis, interviews, more

Staff
Rivals.com

National Signing Day has arrived for the 2024 class, and we will have all the news and analysis covered right here throughout the day.

MORE NSD: Announcement Guide

NSD INTERVIEWS: Rutgers coach Greg Schiano | Oregon State coach Trent Bray | TCU coach Sonny Dykes | NC State coach Dave Doeren | Florida State coach Mike Norvell | Stanford coach Troy Taylor | Arizona coach Jedd Fisch | Illinois coach Bret Bielema | Washington State coach Jake Dickert | Michigan State coach Jonathan Smith | Auburn signee Amaris Williams | Syracuse coach Fran Brown | No. 1 prospect Jeremiah Smith | West Virginia coach Neal Brown | Virginia Tech coach Brent Pry | Auburn coach Hugh Freeze | Amaris Williams commits live on Rivals | Arizona State coach Kenny Dillingham | Clemson coach Dabo Swinney | Nebraska coach Matt Rhule | Texas Tech coach Joey McGuire | Purdue coach Ryan Walters | Vanderbilt coach Clark Lea | Larry Tarver discusses flip to Nebraska | Legendary coach Lou Holtz | CFB analyst Yogi Roth | Fitz and Gorney preview the big day | John Garcia Jr. previews signing day in the Southeast

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Tune into the live Rivals hourlong National Signing Day Show, starting at 8 p.m. ET. Jason Fitz, Adam Gorney and an impressive guest list will wrap up the day with analysis and interviews from a very busy National Signing Day.

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One of the top uncommitted pass rusher recruits coming into the day has found a home. Solomon Williams, the blue-chipper out of Tampa (Fla.) Carrollwood Day School, announced a verbal commitment with intent to sign with Mike Elko and Texas A&M on Wednesday afternoon.

Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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Rivals recruiting analyst Adam Friedman interviews four-star DE Amaris Williams about his decision to choose Auburn over Florida and Ohio State. Williams is ranked No. 65 overall in the 2024. He announced his decision live on Rivals on Wednesday.

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Rivals250 defensive lineman Ernest Willor's recruitment wasn't conventional but the Towson (Md.) Concordia Prep ended up finding a home at Wisconsin. Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE.

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Four-star defensive end Amaris Williams out of Clinton, N.C., made his announcement live on Rivals. Williams is ranked as the No. 65 player in the country. His finalists were Auburn, Florida and Ohio State. He flipped from Florida to Auburn on Rivals.

Watch the announcement below:

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For the bulk of 2023, Adarius Hayes was open and public about the program he wanted to play his college ball for -- Florida.

But at the tail-end of the recruiting process, including for the last weekend of the open period when he was in Coral Gables for an official visit, Miami became a much larger part of the conversation surrounding the blue-chip linebacker out of Largo (Fla.) High School.

On Wednesday afternoon, Hayes followed up the chatter with an announcement for The U over UF, committing to Mario Cristobal's program after being pledged to Billy Napier's for nearly 11 months.

Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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Alabama dipped into the Lone Star State on National Signing Day and flipped four-star ATH Aeryn Hampton from his longtime commitment to Texas.

Rivals recruiting analyst Sean Williams has more HERE.

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Three programs seemingly jockeyed for position with KJ Bolden ahead of his verbal commitment on Aug. 5. Those same three, Georgia, Auburn and Florida State, were again in the running to officially win the recruitment on National Signing Day.

This time around, Bolden elected to stay home and play for Kirby Smart and the Georgia Bulldogs.

Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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Jeremiah Smith did what he always said he would.

The top prospect in the class of 2024, committed to Ohio State for more than a calendar year, stuck with the Buckeye commitment with plans to make things official Wednesday afternoon at Hollywood (Fla.) Chaminade-Madonna Prep.

Despite all-in overtures from in-state programs Miami, Florida State and Florida, the five-star talent followed through with his longstanding commitment to Ryan Day's program. After all, assistant coach and wide receiver ace Brian Hartline is still on staff, something that would have to have changed to lead to a commitment change.

Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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Rivals250 defensive back Braydon Lee had been committed to South Carolina since the spring but he decided to sign with the hometown Maryland Terps instead. The Springdale (Md.) Flowers star took an official visit to Maryland this month and head coach Mike Locksley was able to pull off another signing day win.

Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE.

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Here come the Cornhuskers.

One of the most active programs down the stretch of the 2024 recruiting cycle, Nebraska secured another verbal commitment during National Signing Day on Wednesday afternoon.

This time it was from Miami (Fla.) Gulliver Prep defensive back Amare Sanders, who picked NU over local Miami, Louisville, Virginia and Duke during his school's signing day ceremony.

Rivals recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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Four-star defensive end Steve Mboumoua emerged as a high-end prospect during the summer after a series of impressive performances at college camps. From then on, the Montreal native pretty much had his pick of college destinations. On Wednesday, he chose Alabama.

Rivals recruiting analyst Adam Friedman has more HERE.

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Four-star defensive end Lugard Edokpayi's recruitment started slowly but it ended with his commitment to Michigan. The former Temple commit out of Forestville (Md.) Bishop McNamara chose the Wolverines over Maryland, Rutgers, and Minnesota. Edokpayi was in Ann Arbor for an official visit last week.

Rivals national analyst Adam Friedman has more HERE.

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UCLA added a quarterback to its 2024 class with a commitment from Henry Hasselbeck, the son of long time NFL quarterback Matt Hasselbeck. The former Michigan State commit out of Westwood (Mass.) Xaverian Brothers took official visits to UCLA and Boston College this month but ultimately decided to sign with the Bruins.

More from Rivals national analyst Adam Friedman HERE.

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Dan Lanning has pulled another big flip. In a signing day surprise, four-star wide receiver Jeremiah McClellan flipped from Ohio State to Oregon. The St. Louis native committed to the Buckeyes back in August over Oregon and Missouri. Rivals recruiting analyst Greg Smith has more HERE.

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Debron Gatling, state champion on the outside from Milton (Ga.) High School, announced a verbal commitment to the University of South Carolina as part of his school's National Signing Day ceremony on Wednesday morning. Rivals national recruiting analyst John Garcia Jr. has more HERE.

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NSD PREVIEWS: Roundtable | ACC | SEC | Big Ten | Big 12 | Pac-12 | Prospects on flip watch | Gorney's predictions | Storylines to follow | Five programs in the spotlight | Rumor Mill | How things stand with the uncommitted prospects in the Rivals250

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