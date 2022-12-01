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{{ timeAgo('2022-12-01 17:06:12 -0600') }} football Edit

Malachi Coleman discusses future after Nebraska decommitment

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

Clint Cosgrove sits down with four-star ATH Malachi Coleman to break down today's decommitment from Nebraska. Coleman discusses his decision to reopen his recruitment, life since he made the announcement earlier today, planned official visits to Nebraska and Michigan, his commitment timeline and more...

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