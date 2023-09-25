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Live Updates: Matt Rhule Michigan Week press conference

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Nebraska football coach Matt Rhule met with the media for his Monday presser to kick off Game Week against Michigan. Head to the thread below for updates on our Insider's Board.

>>> LIVE UPDATES: MATT RHULE KICKS OFF MICHIGAN WEEK <<<

Shortly after Rhule wraps things up, Brice Williams and Jamarques Lawrence of the Nebraska men's basketball team will also be meeting with the media today as the Huskers started practice on Monday.

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