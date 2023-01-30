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Jay Foreman Q&A on the Insider's Board

Steve Marik • InsideNebraska
Staff Writer
@Steve_Marik
Steve Marik is a staff writer covering football and men's basketball for Inside Nebraska. After covering prep sports for seven years, he made the transition to college and hasn't looked back.

Three-time national champion Jay Foreman was a star linebacker for the Huskers under Tom Osborne, and he has teamed up with us at Inside Nebraska!

Jay holds a live chat every Monday night from 8-9 p.m. on the Inside Nebraska message board to answer YOUR questions about the Huskers program.

Hit the link for a recap of the Q&A:

>>> JAY FOREMAN Q&A ON THE INSIDER'S BOARD <<<

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