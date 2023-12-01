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Instant Reaction: Analyzing MASSIVE impact as Tony White stays at Nebraska

Greg Smith and Steve Marik
Inside Nebraska

Inside Nebraska's Greg Smith and Steve Marik react to the news of Tony White coming back for another year with Nebraska football on a restructured contract that will make him the second highest-paid defensive coordinator in the Big Ten and a Top 15 highest-paid assistant in college football.

There are a TON of things to be excited about if you're a Husker fan, and the guys unpack the biggest reasons to feel thrilled about the news in their instant reaction video analysis. Watch their breakdown in the video above or on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen in audio form on Apple Podcasts or Spotify.

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>> Inside Nebraska was on top of the Tony White news this week: First detailing his candidacies at both Syracuse and San Diego State. Then, on Friday morning just a few hours before news of White's restructured contract broke, we reported that USC was not a threat to Nebraska's goal of keeping him.

>> If you want accurate reporting on behind-the-scenes coach and player movement this offseason before anyone else, consider signing up for all-access to Inside Nebraska for our premium articles and message boards for less than $2.50/week.

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