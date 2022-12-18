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football
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Instant reaction, analysis as 5-star QB Dylan Raiola reopens recruitment
Zack Carpenter & Greg Smith
Inside Nebraska
Five-star QB Dylan Raiola, a Nebraska football legacy ranked as the No. 1 overall player in the Class of 2024, has decommitted from Ohio State and reopened his recruitment.
Raiola is the son of Nebraska Hall of Fame OL Dominic Raiola and is the nephew of current Huskers OL coach Donovan Raiola.
Inside Nebraska's Zack Carpenter and Greg Smith react to the shocking decision and break down how it impacts the Huskers.
Watch that analysis in the video above, and check out all of our video content for free on the Inside Nebraska YouTube channel. Listen to their breakdown on Apple Podcasts or Spotify.
React to Raiola's decision with other Huskers fans on our Insider's Board.
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